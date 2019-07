Discours du trône : Mohammed VI réitère sa main tendue en direction de l’Algérie

L’Algérie était présente dans le discours du trône du roi Mohammed VI. Le souverain a en effet réitéré la politique de «main tendue en direction de nos frères en Algérie, fidèles en cela aux liens de fraternité, de religion, de langue et de bon voisinage, qui unissent depuis toujours nos deux peuples frères», a-t-il déclaré.

Une union qui, malgré les frontières terrestres fermées, s’est manifestée dans le football. «La dernière illustration en date de cette proximité remonte à la Coupe d’Afrique des Nations, organisée récemment dans le pays frère d’Égypte, au cours de laquelle le Roi et le peuple du Maroc, dans un élan spontané et sincère, ont témoigné leur sympathie et leur soutien enthousiastes à la sélection algérienne», a souligné le souverain.

«Cette foi profonde dans la communauté de destin, sous-tendue par une histoire et une civilisation communes, nous incite à œuvrer, avec espoir et optimisme, à la réalisation des aspirations à l’unité, à la complémentarité et à l’intégration, portée par nos peuples maghrébins frères.» Roi Mohammed VI

Cet appel à l’adresse du pouvoir algérien, déstabilisé par la contestation populaire qui dure depuis plusieurs mois, n’est pas sans rappeler l’offre présentée par le roi, le 6 novembre 2018, lors de la commémoration du 43e anniversaire de la Marche verte.

Une main tendue en direction de l’Algérie et une autre ferme sur la question du Sahara

Dans son discours prononcé à cette occasion, il avait en effet déclaré «la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations».

Il avait alors proposé aux voisins de l’Est la création d’un «mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation», précisant que «le niveau de représentation au sein de cette structure, son format, sa nature sont à convenir d’un commun accord».

Cette main tendue une nouvelle fois en direction d’Alger, est cependant accompagnée d’une main ferme sur la question du Sahara. «La célébration de la Glorieuse Fête du Trône est l’expression la plus éloquente de notre attachement indéfectible à la marocanité de notre Sahara, à notre unité nationale et à notre intégrité territoriale», a-t-il martelé. Et de réaffirmer le cadre dans lequel le Maroc accepte de négocier sous l’égide de l’ONU.

«Sa position de principe est claire : la souveraineté pleine et entière du Maroc dans le cadre de l’initiative d’autonomie est la seule et unique voie envisageable pour parvenir au règlement souhaité.» Roi Mohammed VI

Un message qui visait à la fois l’Algérie, l’Union africaine et les Nations unies.