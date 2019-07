Après 20 ans de règne, Mohammed VI veut engager le Maroc  dans «une nouvelle étape» avec du «sang neuf»

Après vingt ans de règne, le roi Mohammed VI appelle à une «nouvelle étape» portée par de «nouvelles compétences» pour relever les défis. C’est le principal message du souverain dans son discours du trône prononcé ce 29 juillet.

Une «nouvelle étape» pour rompre avec les «irrégularités» et les «dysfonctionnements observés sur le terrain» et relevés par le monarque même s’il a reconnu que le Maroc durant ces années a «accompli un bon qualitatif en infrastructures». A cet égard, il a mentionné les «autoroutes, train à grande vitesse, grands ports, énergies renouvelables, réhabilitations urbaines».

«Nous avons également franchi des étapes importantes dans le renforcement et la consolidation des droits et des libertés, pour un ancrage solide et sain de la pratique démocratique.» Roi Mohammed VI

«Du sang neuf»

«Néanmoins, Nous savons que les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes soient-elles, ne sont pas suffisantes», a précisé le souverain pour mettre en exergue les points de fragilités.

«Le devoir de clarté et d’objectivité impose de nuancer ce bilan positif dans la mesure où les progrès et les réalisations, d’ores et déjà accomplis, n’ont malheureusement pas encore eu des répercussions suffisantes sur l’ensemble de la société marocaine.» Roi Mohammed VI

La «nouvelle étape» annoncée par le roi commence par une rénovation du modèle de développement national. Une mission qu’il avait confiée, trois années auparavant, au gouvernement El Othmani et aux partis politiques.

«J’émets des réserves sur la pertinence de la création de commissions spéciales, car certains trouvent dans ce procédé le meilleur moyen d’enterrer des dossiers et de passer sous silence les problèmes qui s’y rattachent.» Roi Mohammed VI

Face à l’échec du gouvernement, Mohammed VI compte mettre en place une commission spéciale chargée du modèle de développement. «Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine», a-t-il déclaré.

Justement, l’exécutif est appelé également à s’engager dans une «nouvelle étape». «Du sang neuf doit, donc, être apporté au sein des institutions et des instances politiques, économiques et administratives, y compris le gouvernement. A cette fin, à l’horizon de la rentrée prochaine, Nous chargeons le chef du gouvernement de soumettre à Notre Appréciation, des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que dans l’Administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau, choisis selon les critères de compétence et de mérite».

Le remaniement ministériel tant attendu depuis des mois aura en fin lieu.