Rachid Madrane élu président du parlement bruxellois

Rachid Madrane a élu jeudi 19 juillet à la présidence du parlement bruxellois, indique le journal Le Soir. Agé de 51 ans, le socialiste devra rester temporairement ministre de l’Aide à la jeunesse et des sports à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’éviter tout souci juridique, comme le signale Le Soir.

Lors de son élection, il s’est dit «prêt à relever ce nouveau challenge» et «particulièrement heureux» de devenir le nouveau président du parlement bruxellois, au micro de BX1. «C’est une grande fierté, un grand honneur, de pouvoir présider le Parlement bruxellois, un lieu emblématique de la démocratie représentative» en Belgique, a-t-il récemment affirmé à la MAP, relevant que cette fonction «prestigieuse et symbolique dans l’ordre protocolaire du pays» représente aussi «une grande responsabilité». Et d’ajouter : «C’est une fonction que je n’aurais jamais pensé occuper un jour mais je pense que c’est une belle opportunité.»

En 2011, Rachid Madrane avait été élu vice-président de la Fédération bruxelloise du PS, avant de devenir en 2012, secrétaire d’Etat en charge de la Propreté publique et de l’Urbanisme à la Région de Bruxelles-Capitale, et ministre en charge de la Formation professionnelle, de l’Action sociale, de la Culture, du Sport, des Relations internationales et du Transport scolaire à la Commission communautaire française (COCOF).

Il avait intégré le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2014, où il avait été désigné ministre de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Promotion de Bruxelles, avant de se voir confier respectivement en 2016 et 2018, les départements des Sports et de la Jeunesse.