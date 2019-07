Suisse : L’islam concentre 60% des interventions parlementaires sur la religion

L’islam concentre 60% des interventions touchant la religion dans les parlements cantonaux suisses. Elles émanent principalement de l’Union démocratique du centre (UDC), un parti politique suisse conservateur et nationaliste, classé de la droite à l’extrême droite, d’après une récente étude de l’Institut de droit des religions de l’Université de Fribourg relayée par le journal quotidien suisse 24 heures.

Une équipe de recherche a étudié près de 140 interventions parlementaires sur des thématiques religieuses déposées entre 2010 et 2018 dans 15 cantons jugés représentatifs. Au total, 81 concernent l’islam, contre 42 portent sur la religion chrétienne et 17 sur les autres.

L’étude indique qu’à elle seule, l’UDC a déposé beaucoup plus d’interventions parlementaires sur l’islam que les trois autres grands partis réunis. Les chercheurs en ont dénombré 33, contre neuf au Parti démocrate-chrétien (PDC), alors que le Parti socialiste et le Parti libéral-radical (PLR) en dénombre chacun six.

Les chercheurs ont également constaté que les interventions parlementaires sont rarement favorables aux parlementaires. Celles portant sur l’islam font état de diverses inquiétudes, notamment la cohabitation pacifique, les codes vestimentaires, le sexisme, la violence, le communautarisme ou encore l’homophobie. De même, les prêcheurs de la haine, les risques pour la sûreté et la radicalisation font également partie des thèmes récurrents liés à l’islam.