Hakim Ziyech confirme avoir refusé une offre de Séville

L’international marocain Hakim Ziyech a confirmé avoir rejeté une offre du club de Séville, estimant «c’est le même niveau que l’Ajax», indique le quotidien espagnol sportif AS.

Le joueur, qui a ajouté son troisième titre 2019 à l’Ajax samedi en s’imposant 2-0 face au PSV Eindhoven en Super coupe des Pays-Bas, a déclaré qu’il avait rejeté une offre du club espagnol : «Ici, je me sens chez moi et je peux jouer beaucoup. Je pense que Séville est un club du même niveau que l’Ajax et je ne vais pas changer de club pour rien.»

«Je n’ai pas encore trouvé de club adéquat. Je vais donc rester à l’Ajax et tout donner sur le terrain», a-t-il précisé. Et d’ajouter : «Je pense que tout le monde s’entend bien et que nous avons une excellente équipe. Nous nous amusons et je ne veux rien changer à cela. Ce n’est pas la peine de partir, mais de faire quelque chose qui nous motive vraiment.»