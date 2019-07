Décès du président tunisien : La réception à l'ambassade du Maroc pour la Fête du Trône annulée

Sur hautes instructions royales, il a été décidé d'annuler la réception qui était prévue à l'ambassade du Maroc en Tunisie à l'occasion de la Fête du Trône suite au décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) indique qu'à la suite du décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, «que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde, et en signe de partage des sentiments de tristesse et de compassion avec la République tunisienne sœur suite à cette perte imparable et en harmonie avec les relations fraternelles exceptionnelles liant les deux pays, il a été décidé, sur Hautes Instructions Royales, d'annuler la réception que devait organiser l'ambassade du Royaume Maroc en République de Tunisie, le mardi 30 juillet 2019, à l'occasion du 20è anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône».