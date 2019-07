Syrie : De plus en plus d’Espagnols partis combattre avec Daesh veulent retourner dans leur pays

La Cour nationale espagnole a constaté une augmentation du nombre de requêtes émanant de femmes espagnoles, ou Maghrébines naturalisées en Espagne, parties combattre en Syrie mais qui souhaitent maintenant rentrer au pays. Cité par OK Diario, le magistrat de la Cour nationale, expert en terrorisme jihadiste, confirme en effet recevoir de plus en plus de requêtes dans ce sens.

Selon la même source, beaucoup aspirent à rentrer parce que leurs maris sont morts sur le champ de bataille ou parce qu’elles disent être déçues de la réalité de Daech. Près de 700 femmes et 1 500 enfants européens se trouvent actuellement dans cette situation, rappelle la même source, en évoquant la situation juridiquement complexe des revenants de Daech et des enfants.

Parmi eux, environ 20 Espagnols ou détenteurs d’un permis de résidence en Espagne, selon les sources de l’unité opérationnelle centrale antiterroriste (UCOA). Si leur requête de retour sont acceptés, ils devront cependant être entendus par la justice après leur rapatriement, pour appartenance à un groupe terroriste.