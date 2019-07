Quand les «sauveurs blancs» s’invitent au Maroc

Drôle d’ultimatum pour une action parée de bonnes intentions. L’année dernière, un couple de vlogueurs français a proposé de récolter puis de reverser des dons à un orphelinat à Tanger, à une seule condition : filmer les enfants sur place pour pouvoir diffuser la vidéo sur leur chaîne YouTube.

«S’ils ont le visage flouté, il n’y a plus aucun intérêt. Donc on essaye de faire comprendre que, ben non, on ne va pas venir si on ne peut pas filmer les enfants», prévenait le couple, youtubeurs connus sous les noms de Mava Chou et Adrien Chou, dans une vidéo relayée hier par la chaîne AJ+. Avant d’ajouter : «Les gens veulent voir le visage des enfants, l’expression, l’émotion. Ça va gâcher toute la vidéo si on ne peut pas montrer le visage.»

«Notre but était de filmer pour que les gens voient où vont leurs dons. J’ai vu d’autres vidéos de youtubeurs qui faisaient ça, et voir des enfants qui prennent des cartables, ça fait chaud au cœur. Les haters peuvent dire ce qu’ils veulent. Leur seul but est de nous détruire», a répondu le couple à AJ+. A la suite de cette déconvenue, leur association, créée en février 2018 et visiblement très peu active à en croire son site, avait été dissoute.

Filmer les enfants ou ne pas venir, c’était l’ultimatum posé par ce couple pour faire cette action caritative dans un orphelinat. #MavaChou pic.twitter.com/uzrCLvQ6uc — AJ+ français (@ajplusfrancais) 25 juillet 2019

Pour être autorisé à filmer des mineurs dans les orphelinats, il est nécessaire d’obtenir une autorisation auprès des ministères de la Communication et de la Justice, les enfants y étant placés par le procureur du roi. Selon nos informations, le couple aurait été informé de cette procédure par voie électronique, suite à quoi il n’aurait plus donné suite. Contacté par notre rédaction, Mustapha Rachdi, avocat de l’association «Touche pas à mon enfant», fait état d’un vide juridique concernant le droit à l’image chez les mineurs. «Il n’y a pas d’article dans la loi marocaine qui encadre cela, sauf dans le cas d’exploitation de photos ou de vidéos à caractère pédopornographique», précise-t-il sobrement. En soi, le couple de youtubeurs ne suggérait donc rien d’illégal.

Réunir tourisme et volontariat en seul un pack

A l’époque de la diffusion de la vidéo par le couple, celle-ci n’avait pas été médiatisée. Ce n’est que le 23 juillet dernier qu’elle a refait surface lorsqu’une utilisatrice anonyme de Twitter l’a repostée pour alerter sur le phénomène du «white savior», ou «sauveur blanc». Cette expression fait référence aux Occidentaux qui participent à des opérations humanitaires en mettant en scène leurs actions, notamment sur les réseaux sociaux, au mépris de la culture et des populations locales.

Ces vingt dernières années environ, des tour-opérateurs comme Projects Abroad ont flairé le bon filon : réunir tourisme et humanitaire en un seul pack. Cela s’appelle le «volontourisme». Sur le modèle des agences de voyages, ces tour-opérateurs «promettent de l’atypique, de l’authentique, de l’alternatif», écrit le journal Libération, et proposent ainsi des «circuits humanitaires». Au programme : don de fournitures scolaires dans de petits villages loin des traditionnels circuits touristiques, stages dans des maternités, cours de langues, etc.

Mais voilà, si l’intention des bénévoles est louable, les associations humanitaires à but non lucratif, elles, dénoncent ces pratiques et font part de leurs inquiétudes : «monétarisation du bénévolat, le peu d’impact sur les populations locales (les volontaires n’apportant généralement pas de compétences spécifiques et qui s’inscriraient dans un projet de développement à long terme), voire un impact négatif : la pratique d’actes médicaux par des personnes non diplômées, les troubles psychologiques d’orphelins nouant des liens affectifs avec des volontaires aussitôt repartis, et parfois la création pure et simple de faux orphelinats», indique Le Monde. Les associations pointe du doigt également la logique commerciale de ces entreprises qui, déplorent-elles, plutôt que de couvrir les besoins des populations sur place, cherchent en réalité à répondre aux attentes de leurs clients.

Quant aux volontouristes, ils sont généralement jeunes, bien lotis et vivement encouragés par leurs parents. La sociologue Alizée Delpierre a enquêté durant trois ans chez Projects Abroad. Dans son mémoire de recherche sur le marché des missions de volontariat international («Quand l’humanitaire est payant», 2017), elle souligne le «rôle déterminant des parents», professions libérales, hauts-fonctionnaires, majoritairement aisés et résidant dans les beaux quartiers parisiens, explique-t-elle à Libération. «Ils redoutent généralement le secteur associatif, considéré comme un domaine de relégation. A ce prix-là, ils ont la garantie de l’entre-soi.»