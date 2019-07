Libye : Plus de 120 morts après le naufrage d’une embarcation pneumatique

Une embarcation transportant près de 300 personnes a fait naufrage, jeudi, suite auquel 116 personnes sont portées disparues et 132 autres sauvées au large des côtes libyennes. Les passagers ont tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, mais les rescapés ont finalement été pris en charge par l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Peu avant, le HCR avait annoncé la mort de 150 migrants. Selon les agences de presse EFE, AFP et DPA, le navire avait quitté la ville libyenne de Khoms, à 120 kilomètres à l’est de Tripoli, ont expliqué des sources de sécurité, sans préciser quand le naufrage avait eu lieu et quels navires avaient participé au sauvetage, avant que les migrants ne soient conduits vers des centres de détention sous le contrôle du gouvernement soutenu à Tripoli.

Réagissant au drame, le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a estimé qu’il s’agissait de «la pire tragédie en Méditerranée en 2019». Pour sa part, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit «profondément attristé», surtout que l’embarcation transportait des femmes et des enfants parmi ses passagers. Lors d’un point de presse ce vendredi, il a rappelé que «la Libye n’est pas un pays d’asile sûr» et que «les réfugiés doivent être traités avec dignité et respect et conformément au droit international».

Pour rappel, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a estimé cette semaine à 683 le nombre de personnes décédées depuis le début de l’année sur les trois principales voies d’émigration en Méditerranée, mettant en garde contre un forte augmentation à l’ouest, vers l’Espagne.