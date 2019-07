Le Polisario remercie Cuba pour sa «position historique» vis-à-vis de la «cause sahraouie»

Profitant du 60e anniversaire de la Révolution cubaine, le Front Polisario a de nouveau courtisé. Dans une lettre adressée ce vendredi au chef de la diplomatie cubaine, Mohamed Salem Ould Salek, «ministre sahraoui des affaires étrangères», a affirmé que «le 26 juillet marque un tournant dans l’histoire de la lutte du peuple cubain dirigée par le président Fidel Castro, qui a donné un modèle d’héroïsme et de détermination à imposer les options de la révolution cubaine, qui était essentiellement une demande populaire».

«Cela nous motive tous à commémorer sa mémoire et à honorer les principes et idéaux auxquels il a consacré sa vie», enchaîne-t-il, en affirmant qu’il saisit cette occasion pour exprimer au Cuba «la gratitude et les remerciements du peuple sahraoui pour la position inébranlable et la solidarité sans conditions du peuple cubain». La lettre conclut par la «volonté» exprimée par Mohamed Salem Ould Salek de «renforcer les relations historiques entre les peuples sahraoui et cubain frère».

Un clin d'œil aux autorités de La Havana, alors que ce message intervient au lendemain de l'annonce de la nomination de Javier Dómokos Ruiz en tant qu'ambassadeur résident au royaume. Une première suite au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, annoncé le 21 avril 2017 sous la présidence de Raul Castro, après 37 ans de rupture.

Durant ces 27 mois de normalisation, Cuba avait désigné, Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire au Maroc mais avec résidence à Paris.

La désignation d’un nouvel ambassadeur cubain intervient alors que le royaume marque des points dans l’Amérique latine et la région des Caraïbes, ce qui inquiète visiblement le mouvement de Brahim Ghali.