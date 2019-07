Economie nationale : Benchaaboun satisfait de la performance des activités non agricoles

Mohamed Benchaaboun, ministre de l'Economie et des finances. / Ph. DR

L'indice de croissance général du Produit intérieur brut (PIB) pour l'année 2019 a atteint 2,9%, avec une performance satisfaisante des activités non agricoles, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun.

Le ministre, qui présentait devant le Conseil de gouvernement le bilan de l'exécution de la Loi de finances 2019 et les perspectives de préparation de celle de 2020, a évoqué l’évolution de la situation économique générale, mettant en exergue les principaux indicateurs économiques internationaux et nationaux.

Mohamed Benchaaboun a rappelé de la poursuite de l’amélioration des conditions de financement de l'économie nationale avec la hausse des prêts bancaires et le recul du taux d'inflation à 0,1% en 2019 contre 2,3% en 2018.

Il a, de même, noté que le taux de chômage a baissé de 0,5% par rapport à 2018 pour s'établir à 10%, tout en précisant qu’en dépit de ce léger recul, le taux de chômage dans les zones urbaines est resté à 14,5%, alors que celui des diplômés se situe à 19,5%, d’où la nécessité de redoubler d’efforts.

Abordant le développement du secteur extérieur, le ministre a indiqué que les importations ont crû de 3,2% et les exportations de 2,7%, ce qui a entraîné une hausse du déficit de la balance commerciale d'environ 5,2%, face à une augmentation de 4% des recettes touristiques.

Il a dans ce contexte présenté un certain nombre d'indicateurs, dont l’amélioration de 1,4% des exportations de l'industrie automobile, de 1,2% des exportations de textiles et de cuir, de 5,1% des exportations agricoles, de 12% de l'industrie automobile et de 0,6% de l'industrie électronique. Par conséquent, le déficit du compte courant de la balance des paiements pourrait reculer de 5,5% en 2018 à 4,5%, a-t-il précisé.

S’arrêtant sur les enjeux futurs liés à la loi de finances 2020 et 2021, le ministre a notant qu’il s’agit de la mise en œuvre des engagements du dialogue social, ayant atteint cette année 5,2 MMDH contre 6 MMDH en 2020 et 2,9 MMDH en 2021.