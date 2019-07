Carrières de sable : Le ministère saisit la justice face à la surexploitation          

Après plusieurs missions d’inspection, diligentées ces derniers jours par le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau pour s’assurer que les exploitants des carrières de sable respectent scrupuleusement leurs cahiers de charges, de graves dépassements ont été soulevés, rapporte ce vendredi le journal Al Massae.

Ainsi, selon le média, malgré les avertissements adressés aux contrevenants, et la fermeture de certaines carrières, la situation n’a cessé de s’aggraver à travers une surexploitation effrénée du sable.

C’est dans ces conditions que le ministère a décidé de soumettre à la justice les dossiers d’une vingtaine de contrevenants, poursuit le média. Ces derniers sont accusés d’avoir dépassé, de très loin, les quantités légales qu’ils sont autorisés à extraire ou d’avoir exploité un produit autre que celui dont ils ont l’autorisation.

Al Massae, cité par Le 360, rappelle que la situation est d’autant plus grave, qu’un récent rapport onusien a tiré la sonnette d’alarme quant aux dangers et risques qui planent sur le Maroc à cause de la surexploitation de ses carrières de sable, surtout celles du littoral. Le journal note à cet égard que le Maroc est d’ailleurs classé parmi les pays où l’exploitation illégale des carrières de sable est la plus élevée.

Début juillet, le ministère a procédé à la fermeture de dizaines de carrières de sable, au lendemain de la publication du rapport onusien. Une décision qui a été prise suite à l’envoi impromptu de comités pour s’assurer de la conformité des conditions d’exploitation avec le cahier des charges en vertu duquel ces carrières ont reçu les autorisations d’extraction.