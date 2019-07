L’ONU adopte une résolution marocaine pour le dialogue interreligieux et contre les discours haineux

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté, jeudi à l’unanimité, une résolution présentée par le Maroc sur la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et la lutte contre les discours de haine.

L’adoption par consensus de cette résolution et son co-parrainage par quatre-vingt-dix pays, issus de tous les groupes régionaux et de diverses sensibilités religieuses, culturelles et cultuelles, témoignent de la crédibilité dont bénéficie le Maroc sur la scène internationale et du rôle que joue le Royaume en tant que promoteur du dialogue et de la modération.

Lors de la présentation de cette résolution devant l’Assemblée générale, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies à New York, Omar Hilale, a souligné que l’objectif de cette résolution est de sensibiliser la communauté internationale sur les dangers des discours appelant à la haine. Ainsi, la résolution encourage la communauté internationale à entreprendre des initiatives visant la promotion du dialogue, de la tolérance, de la compréhension et de la coopération entre les religions et les cultures, a-t-il précisé.

Le diplomate marocain a ajouté que le monde d’aujourd’hui passe par une période trouble, caractérisée par l'exacerbation et la multiplication des discours haineux, allant à l’encontre des valeurs de paix, de tolérance et de cohabitation.

Il a noté que «l’extrémisme religieux et politiques abuse du droit à la liberté d’expression et fait fi des valeurs de coexistence, de respect de l’autre et de tolérance pour se lancer dans des discours appelant à la haine dans toutes ses formes». Son objectif in fine est d’«inciter à l’exclusion, provoquer les divisions au sein des sociétés, attiser les conflits et alimenter le terrorisme et l’anarchie», a conclu l'ambassadeur du Maroc.