Maroc - EAU : L'ambassadeur émirati regagnerait son poste à Rabat

Près de trois mois après son départ pour Abou Dhabi, l’ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU) au Maroc, Ali Salem Al Kaâbi, regagnerait «prochainement» son poste à Rabat. Ainsi, selon Akhbar Al Yaoum, qui cite des sources proches du dossier, ce retour s’inscrit dans le cadre de l’appel téléphonique entre le roi Mohammed VI et Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince hériter d’Abou Dhabi, début du mois de juillet.

En effet, cet échange annonce un «retour intensif des contacts officiels entre les deux pays après des "arrangements" conclus pour surmonter les divergences», précisent les mêmes sources. Celles-ci précisent que ces «arrangements» intéresseraient l’équipe de l’ambassade émiratie au Maroc, «sans changement de l’ambassadeur, qui devrait vraisemblablement retourner à son poste».

Début juillet, le compte Twitter de Mohamed Bin Zayed a rapporté que le prince hériter d’Abou Dhabi a reçu un appel téléphonique du roi Mohammed VI. Les deux parties ont discuté des «relations fraternelles entre les deux pays et des moyens de les développer en plus des dernières actualités que connait la région et certaines questions d’intérêt commun».

Fin avril, des sources médiatiques avaient rapporté que l’ambassadeur émirati au Maroc aurait été rappelé par les autorités de son pays. Un départ lié à «des mouvements suspects d’une partie des fonctionnaires de l’ambassade», qui rejoint la «décision souveraine des EAU» exprimée par ceux-ci et relayée à l’époque par d’autres sources médiatiques.

En février dernier, le Maroc et les EAU auraient procédé, durant la période ayant suivi la publication par la chaîne Al Arabiya d’un reportage sur le Sahara occidental, au rappel de leurs ambassadeurs respectifs pour consultation.