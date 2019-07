Les familles des trois détenus sahraouis manifestent à Tindouf

Les familles des trois détenus sahraouis à la prison de Dhaibiya, arrêtés en juin dernier par le Polisario, ont organisé un sit-in de protestation mercredi à Tindouf. Selon le média Futuro Sahara, les familles ont appelé à ce que justice soit rendue et à la fin du harcèlement, par la direction du Front, de leurs proches.

Elles ont brandi des pancartes et scander des slogans appelant à la libération de Moulay Abba Bouzeid, Fadel Breika et Mahmoud Zeidan, dont l’arrestation et les conditions de détention ont été largement relayées ces dernières semaines.

Les familles ont également condamné l'enlèvement forcé en violation de la loi, les accusations «concoctées» et les rumeurs «propagées» sur leurs proches.

Lundi, les familles des trois détenus à Tindouf avaient appelé à une action commune pour défendre les leurs. Depuis le début de cette affaire il y a cinq semaines, chaque famille tentait de faire sortir son fils de manière individuelle en usant de ses propres moyens et selon ses relais au sein de la direction du Polisario.

Des sources proches du dossier ont rapporté lundi que la santé de Fadel Breika commence à se détériorer, suite à la grève de la faim observée depuis sept jours. Bien que souffrant d’une inflammation du foie, l’activiste n’a pas été évacué vers un hôpital.

Les trois activistes seraient «considérés comme appartenant à une cellule d’espionnage», a indiqué il y a deux semaines le Sahraoui Katba Sidi Ahmadi, dans un communiqué publié après avoir rendu visite à son cousin Moulay Abba Bouzid.