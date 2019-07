Loi-cadre sur l'enseignement : Des manœuvres pour reporter le vote à la Chambre haute ?  

Alors que le secrétariat général du PJD s’est félicité de la «forte présence» de ses députés lors du vote du projet de loi-cadre sur l’enseignement à la Chambre des représentants, des manœuvres seraient entreprises par ses conseillers pour reporter les discussions à la chambre haute de ce même texte.

Ainsi, selon Al Akhbar de ce jeudi, des membres du groupe du PJD à la Chambre haute du Parlement pousseraient vers un report des discussions jusqu’à l’ouverture de la prochaine année législative, prévue pour le deuxième vendredi du mois d’octobre. Des sources autorisées, citées par le média, affirment que des membres de la Lampe auraient indiqué au président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, qu’ils n’étaient pas «prêts à valider ce projet au cours de cette session». Pour eux, «la précipitation dans la procédure législative ne sert pas la loi, ni l’image de l’institution».

Al Akhbar, cité par Le 360, précise toutefois que les tractations et les débats sur le projet de loi-cadre n°51.17 relatif au système de l’éducation ont pris plus de 11 mois avant que les choses ne se décantent. «Le Conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI l’avait pourtant approuvé le 20 août 2018. Le projet de loi sera gelé pendant plusieurs semaines au Parlement, avant que la commission de la culture et de la communication ne l’adopte mardi 16 juillet», poursuit le journal.

Et de rappeler que le texte a été auparavant validé par consensus par tous les groupes parlementaires, avant que le PJD ne fasse volte-face et bloque sa transmission vers la plénière de la Chambre des représentants suite à la crise au sein du groupe de la Lampe à la Chambre basse, provoquée par la sortie médiatique de l’ancien secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane.