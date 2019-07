Italie : Démantèlement d’un réseau de prostitution marocain

La police de Nuoro (Sardaigne italienne) a arrêté, tôt ce mercredi, trois Marocains, deux femmes âgées de 60 et 20 ans et un jeune homme de 21 ans, soupçonnés d’organisation criminelle dans le but d’acter des mariages blancs entre des Italiens et des ressortissantes étrangères, notamment d’origine marocaine.

Une fois ces faux mariages documentés et les ressortissantes arrivées en Italie, celles-ci auraient été mobilisées pour des activités de prostitution visant des hommes âgés et fortunés. A la tête de ce réseau actif depuis plusieurs années, la Marocaine de 60 ans avait déjà été arrêtée dans le passé pour des affaires de prostitution, indique le site Union Sarda.

Quant à l’enquête ayant conduit au démantèlement de la bande, elle a duré environ six mois, sur la base d’une plainte déposée par un parent éloigné d’une des jeunes femmes amenées en Italie. Selon la même source, l’intention d’intégrer des filles de moins de 14 ans en Italie pour satisfaire les désirs sexuels «spéciaux» de certains clients a également émergé, mais l’organisation a été démantelée juste avant qu’elle n’amène une jeune fille de 13 ans dans le pays.

Les prostituées arrêtées depuis en Sardaigne ont indiqué que des Italiens souhaitaient, en effet, se rendre au Maroc pour épouser de jeunes femmes, notamment des mineures, et les mettre au service de clients italiens âgés, dont certains souffrant d’infirmité, profitant de leur solitude pour leur soutirer de grosses sommes d’argent, ce qui a rapporté un important patrimoine au réseau. D’autres femmes passées par le filet du réseau depuis des années sont en cours d’identification.