Espagne : Deux Marocains à l’origine du démantèlement d’un réseau de prostitution

La police espagnole a arrêté à Oviedo (nord-ouest de l'Espagne, capitale des Asturies) un couple pour avoir forcé des filles à offrir des services sexuels pendant au moins vingt et un jours avec des pratiques risquées.

Selon le média espagnol local El Comercio, cette arrestation, survenue en février dernier, vient d’être rendue publique par les éléments de la brigade provinciale des étrangers et des frontières d'Oviedo.

Le réseau a été découvert grâce à «deux lanceurs d'alerte d'origine marocaine» ayant contacté les responsables de l'appartement situé dans la ville par l'intermédiaire d'une tierce personne et des annonces sur des sites spécialisés, précise le média, citant la police espagnole.

L’appartement était dirigé par un couple, un Espagnol et une femme d'origine chilienne, qui avaient été arrêtés pour divers crimes, dont le fait de porter atteinte aux droits des travailleurs, proxénétisme et détournement.

Le réseau proposait aux filles, généralement des étrangères en situation irrégulière, «trois cents euros par jour, avec hébergement dans un appartement de luxe et tout le matériel de travail à la maison». Mais en retour, «on leur a imposé des conditions difficiles, comme rester au moins vingt et un jours, des pratiques sexuelles pour des clients et être disponibles à travailler vingt-quatre heures par jour», précise le média. Celui-ci précise que les filles étaient aussi «même soumises à des violences physiques si elles refusaient d’assister à un rendez-vous, même s’ils en avaient eu plus de dix ce jour-là».

La police nationale a également alerté sur l'augmentation du nombre de logements pour pratiquer la prostitution en l'absence de «contrôle légal» et sur le fait que les victimes sont généralement de jeunes femmes étrangères aux ressources financières limitées, conclut le média.