Espagne : Lancement d'une application mobile pour lutter contre l'islamophobie

L’Association marocaine de Malaga a lancé une application pour lutter contre l’islamophobie et les crimes de haine, indique l’agence Europa Press. Cet outil, désormais disponible, fait partie du programme national de prévention de l’islamophobie, qui a lieu pour la deuxième année consécutive en Andalousie et arrive pour la première fois en Catalogne et à Madrid. De plus, Malaga accueillera en septembre le premier Congrès national de lutte contre l’islamophobie.

L’application, baptisée «Islamofobia» est gratuite, disponible sur Google Play et présentée comme le premier outil digital espagnol permettant de lutter contre ce phénomène, comme l’a expliqué l’association marocaine dans un communiqué de presse. Sous couvert d’anonymat et avec une sécurité maximale, les personnes victimes d’agressions islamophobes et / ou leurs témoins peuvent faire état des faits. L’application se veut également un outil de lutte contre la cyberhaine, 46% de ces attaques se produisant sur Internet.

Le programme espagnol national de prévention de l’islamophobie est coordonné par l’Association marocaine pour l’intégration des immigrés et cofinancé par le Fonds Asile, migration et intégration (FAMI), dans le cadre de l’appel de la Direction générale des migrations du ministère du Travail, des migrations et de la sécurité sociale.