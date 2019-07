Sauvetage des migrants en mer : Le «mécanisme de sécurité» de l'UE traîne en longueur

Alors que les ministres européens de l’Intérieur et des Affaires étrangères se sont réunis lundi 22 juillet à Paris, la rencontre n'a pas permis d'aboutir à la création d’un mécanisme de relocalisation des demandeurs d’asile, qui aurait facilité le travail des ONG de sauvetage en mer, indique Libération.

Pour rappel, lors de cette réunion, la France et l’Allemagne ont proposé un projet de mécanisme pour tenter d’éviter que les bateaux qui recueillent des migrants en Méditerranée errent, tandis que le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, leur refuse l’accès.

Or seulement huit pays de l’Union européenne, dont la France, l’Allemagne et la Finlande, ont acté leur participation à cette coalition de volontaires, alors même que la majorité des pays de l’UE souhaite l’élaboration et la mise en place d’un nouveau mécanisme d’accueil.

D’après le président français Emmanuel Macron, qui s’est exprimé sur le sujet en fin de journée, six autres pays soutiendraient le texte, sans toutefois prendre part au mécanisme «de manière active». La France s’est dite «confiante» sur la possibilité de parvenir à un accord rassemblant une dizaine de pays d’ici à la prochaine réunion prévue en septembre.

Il ne faudra cependant pas compter sur les pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République Tchèque et Slovaquie), qui s’étaient déjà opposés en 2015 au principe des quotas de répartition des demandeurs d’asile. Ils devraient là encore refuser de s’associer au dispositif. Ils marchent ainsi dans le sillage du ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, qui a refusé de se déplacer à Paris, arguant que «la France et l’Allemagne ne peuvent pas décider des politiques migratoires en ignorant les demandes des pays les plus exposés comme Malte et nous».