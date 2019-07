Espagne : Barcelone veut un «retour assisté» des mineurs marocains non-accompagnés

Le maire adjoint à la sécurité de Barcelone, Albert Batlle a évoqué lundi un possible «retour assisté» ou «accompagnement» des mineurs étrangers isolés à travers leur reconduction volontaire. En effet, le responsable considère que la présence de mineurs non accompagnés est «un problème grave», surtout avec «l’augmentation de l’arrivée d’enfants» qui, selon lui, «rend difficile la résolution du problème», rapporte El Pais.

S’exprimant auprès de la radio Ser Catalunya, Albert Batlle explique s’être inspiré de démarches suivies par d’autres communautés autonomes. Il prévoit clairement le rapatriement des jeunes pour palier le défi de leur accueil, via la réactivation d’un accord avec le Maroc, daté de 2012, considérant que 70% des mineurs étrangers non accompagnés sont issus du royaume.

Si Albert Batlle redoute que ce texte ne puisse être remis en œuvre, il souligne que «la volonté du Maroc est essentielle pour mener à bien cette initiative». «Mais la loi, qui repose sur l’intérêt supérieur de l’enfant, constitue un obstacle encore plus important», déplore-t-il en évoquant la législation espagnole qui oblige l’Etat à assurer protection et accueil aux mineurs isolés et qui annule ainsi les termes de l’accord bilatéral sur cette question.

En 2006, la Cour constitutionnelle a en effet empêché le rapatriement au Maroc d’un garçon de 17 ans, estimant qu’il avait le droit de le refuser, et qu’il disposait d’avocats pour défendre son intérêt supérieur. Depuis, les retours de mineurs étrangers sont freinés. Mais Albert Battle a une toute autre lecture du principe. Il estime que «l’intérêt supérieur de l’enfant est que celui-ci soit avec sa famille», rejoignant ainsi la thèse du PP sur lequel il s’est basé pour appuyer la reconduction des mineurs.

En avril dernier, le ministère espagnol de l’Intérieur a entamé une phase timide de retour, visant 23 jeunes soumis des entretiens menés des agents marocains, sous la supervision de la Communauté de Madrid. Mais le processus n’a pas donné lieu à une procédure de reconduction.