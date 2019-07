Maroc : La FRMF veut développer les infrastructures et améliorer la gouvernance

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) exprime son intension de poursuivre le développement des infrastructures, améliorer la gouvernance et appuyer les clubs marocains, a indiqué, lundi à Skhirat, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, lors d'une rencontre tenue à Skhirat, consacrée à l'évaluation de la situation du ballon rond marocain.

Jusque-là, 140 stades à travers le pays ont été construits ces dernières années, avec des pelouses synthétiques, ainsi que de 7 grands stades et plusieurs centres de formation, a-t-il relevé. Concernant la gouvernance, Lekjaa a affirmé que l'amélioration de ce volet constitue l’un des principaux enjeux de l'action de la Fédération afin de lutter contre la corruption dans le sport à tous les niveaux, notamment au niveau de la gestion, notant que tout club qui ne se constituerait pas en société ne pourra participer au championnat la saison prochaine.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, a souligné que cette rencontre, initiée par la FRMF, constituait un moyen de réflexion et d'évaluation pour progresser et développer le football national.