Maroc : Une campagne de sensibilisation à l'occasion de l’Aid Adha lancée cette semaine

Le secrétariat d'Etat chargé du Développement durable lancera mercredi une campagne de sensibilisation nationale visant la protection de l’environnement pendant la période de l’Aid Adha.

L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver la propreté des milieux et des espaces, en nettoyant les lieux d'abattage, en collectant les ordures et résidus dans des sacs fermés et en évitant de les jeter dans les canaux d’assainissement liquide, indique le département dans un communiqué. Celui-ci note que cette période connait un ensemble de pratiques nuisibles à l’environnement et une augmentation des quantités de déchets produits.

La nouveauté de la campagne de cette année est qu’elle met l’accent sur la préservation des peaux afin de pouvoir les récupérer et les valoriser dans l’industrie du cuir, ajoute la même source, rappelant que 85% des peaux sont dégradées et ne peuvent être valorisées, ce qui engendre pour le secteur du cuir une perte de près 7 milliards de centimes annuellement.

«La population est donc appelée à préserver les peaux, lors de l’abattage et à les conserver jusqu’à leur collecte et leur valorisation dans l’industrie du cuir», souligne la même source.

Dans une première étape, une opération de tri des peaux sera organisée en collaboration avec plusieurs partenaires, dans quatre villes, Rabat, Casablanca, Fès, et Marrakech avant d'être généralisée ultérieurement sur l’ensemble des villes du royaume. Le tri des peaux de cuir s’inscrit dans le cadre du Plan national de valorisation des déchets, présenté le 11 mars 2019 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable.

Cette campagne comprend la diffusion des capsules de sensibilisation sur les chaines de télévision et de radio et sur les sites électroniques et les réseaux sociaux. Il sera procédé à cette occasion à l’organisation d’opérations sur le terrain avec la participation des caravanes mobiles de sensibilisation, qui seront animées par des associations environnementales et au cours desquelles seront distribués des supports d’information et de communication.