Chambre des conseillers : Le projet de loi organique sur l'Amazigh adopté en commission

La Commission de l’enseignement et des affaires culturelle et sociale à la chambre des Conseillers a approuvé, lundi à l’unanimité, le projet de loi organique 26.16 définissant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’Amazigh, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed El Aaraj a affirmé que ce projet de loi organique vise à renforcer la communication en amazigh dans différents domaines prioritaires de la vie publique, comme étant une langue officielle du pays et un capital commun de tous les Marocains sans la moindre exception, indique un communiqué du ministère de la Culture et de la communication - département de la Culture -.

Ce projet de loi organique vise également à soutenir les valeurs de cohésion et de solidarité nationales en préservant cette langue et en protégeant le patrimoine culturel et urbain amazigh, explique Mohamed El Aaraj, ajoutant que la promotion et la capitalisation des acquis nationaux réalisés en la matière figurent parmi les priorités.

Le ministre n’a pas manqué de souligner que ce projet s’assigne pour objectif de développer et consolider les ressources humaines s’activant dans le domaine de la communication amazighe, que ce soit dans le secteur public ou privé, ainsi que l’intensification des recherches scientifiques en relation avec le développement de l’amazigh, l’encouragement et le soutien des créations, des productions, des festivals et l’intégration des expressions culturelles et artistiques amazighes dans les programmes et pédagogies de formation culturelle et artistique, au sein des institutions spécialisées, publiques soient-elles ou privées.