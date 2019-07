Maroc : Le FMI et Oxfam appellent à limiter les disparités sociales

Le Fond monétaire international (FMI) a alerté une nouvelle fois le Maroc sur la crise des inégalités qui s’installe au pays. Publié le 16 juillet, son rapport indique que dans le royaume, «les taux de pauvreté ont considérablement diminué au cours de la dernière décennie, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire les inégalités», notamment les disparités régionales et sociales, surtout pour ce qui est de l’accès aux services publics.

«Des politiques axées sur les pauvres et la classe moyenne, notamment une fiscalité équitable et une efficacité des dépenses publiques, ainsi qu’un meilleur ciblage des programmes sociaux, seront essentiels pour réduire les inégalités», recommande le FMI, tout en préconisant de poursuivre les réformes de croissance et d’inclusion, «en améliorant la gouvernance du secteur public, en promouvant le développement du secteur privé, et en réduisant les inégalités».

Avant le FMI, l’ONG Oxfam s’est alarmée sur la même question, affirmant que «si des progrès importants ont été réalisés au Maroc dans la réduction de l’extrême pauvreté – le taux de pauvreté passant de 15,3% en 2001 à 8,9% en 2007 et à 4,8% en 2014 –, la persistance des inégalités fait craindre un retour en arrière».

Citée par Perspectives Med, l’organisation internationale indique par ailleurs qu’«un Marocain sur huit est en situation de vulnérabilité, avec le risque basculer dans la pauvreté à tout moment, tandis que près d’un sur cinq l’est en milieu rural».