La France et l’Allemagne élaborent un projet contre l’errance des migrants en Méditerranée

La France et l’Allemagne ont élaboré un projet temporaire pour tenter d’éviter que les bateaux qui recueillent des migrants en Méditerranée errent, alors que le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, leur refuse l’accès. Les deux pays espèrent voir approuver ce projet ce lundi 22 juillet à Paris, indique Le Monde.

Le texte est soutenu par la présidence finlandaise de l’Union. Il rappelle les valeurs humanitaires auxquelles l’Union européenne (UE) est censée se soumettre. Il est pourtant loin de faire l’unanimité et devrait récolter, au mieux, l’approbation de la moitié des Vingt-Huit, souligne la même source. Les pays de l’Est, à commencer par la Hongrie et la Pologne, s’obstinent à refuser toute allusion à l’idée même d’un accueil de demandeurs d’asile.

Consulter par Le Monde, le texte vise à «instaurer un mécanisme de solidarité pour permettre le débarquement rapide de migrants et leur répartition, tout aussi rapide, dans d’autres pays membres, qui examineraient leur dossier».

Le ministre français de l’Intérieur Christophe Castaner et son homologue allemand Horst Seehofer parlent d’une relocalisation rapide des arrivants dans d’autres pays que ceux où ils débarquent et une procédure accélérée de retour pour ceux qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié. Les deux responsables envisagent également d’imposer des conditions strictes aux bateaux des ONG, notamment le respect des instructions données par le Centre de coordination des secours et l’interdiction de compliquer la mission des garde-côtes

Le texte propose enfin une aide accrue aux pays d’origine ou de transit et le renforcement des moyens des garde-côtes des pays du sud de la Méditerranée. Enfin, d’autres garanties sont offertes aux capitales les plus réticentes, dont le fait que ce mécanisme d’accueil rapide prendrait fin dès octobre.