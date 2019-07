Casablanca : Un Caïd agressé à l’arme blanche

Un agent d'autorité de grade de Caïd exerçant dans le ressort territorial de la circonscription urbaine Hay Sinai (zone industrielle), dans la préfecture des arrondissements Moulay Rachid, a été victime, lundi matin, d'une agression à l’arme blanche, a-t-on appris auprès des autorités locales de la préfecture des arrondissements Moulay Rachid.

L’agent d’autorité, qui a été blessé au niveau du dos, du visage et du ventre, a été transféré au Centre hospitalier Sidi Othmane pour recevoir les soins nécessaires, précise-t-on de même source. La victime, qui dirige l’annexe administrative Hay Sinai, effectuait une patrouille d’inspection et de contrôle des infractions dans le domaine de l’urbanisme et de la construction lors de laquelle il a constaté qu’une personne a entamé une construction illégale dans la zone Khaldiyat, ajoute la même source.

Le contrevenant, qui était dans un état hystérique, a asséné des coups et blessures à l’arme blanche à l’agent d’autorité. Des investigations et des enquêtes sont en cours pour arrêter l’agresseur qui se trouve en fuite, selon la même source.