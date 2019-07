Maroc : Le raccordement à l’eau et à l’électricité au cœur d’une guerre entre Rabbah et Laftit ?

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a déclenché la guerre des prérogatives entre son département et le ministère de l’Energie dirigé par Aziz Rabbah, rapporte ce lundi le journal Akhbar Al Yaoum. Ce conflit survient quelques jours après la publication au Bulletin officiel d’une décision concernant la facilitation des procédures relatives au raccordement des habitations au réseau électrique.

Ainsi, le ministère de l’Energie a annoncé aux citoyens qu’il «suffit de présenter le seul certificat de résidence pour bénéficier de l’abonnement à l’eau et l’électricité au lieu de subir le parcours du combattant avec les interminables démarches en vigueur». Seulement, la décision a été immédiatement suspendue par le ministère de l’Intérieur. En effet, une circulaire aux walis et aux gouverneurs aurait été adressée pour les appeler à «ne pas changer les procédures en vigueur et à appliquer la loi».

Abdelouafi Laftit y aurait aussi annoncé que son ministère est en train d’élaborer un cahier de charges pour permettre aux citoyens d’avoir les autorisations de raccorder leur maison au réseau électrique. «Le ministre de l’Intérieur a demandé aux walis et gouverneurs de s’en tenir à ses instructions et d’en informer les présidents des communes et les directeurs des agences de distribution de l’eau et l’électricité», poursuit le journal.

Akhbar Al Yaoum, cité par Le 360, rappelle qu’Aziz Rabbah avait auparavant déclaré devant le Parlement qu'en tant que président de la commune de Kenitra, il «délivre les autorisations de raccordement au réseau électrique à toute personne qui présente un certificat de résidence et qui vote aux élections». Pour le journal, citant des sources autorisées, la décision de la «mère des ministères» montre que celle-ci considère la décision du ministre de l’Energie comme étant un «dépassement illégal des prérogatives et une violation des lois en vigueur».