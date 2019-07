Maroc : Que faire lors d'une grève Ryanair ?

Lors d'une grève Ryanair, la première chose à faire est de rechercher l'origine de ce mouvement social. De fait, la réglementation européenne CE n° 261/2004 indique que seules les perturbations de vol imputables à la compagnie aérienne peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Les grèves externes à la compagnie sont généralement considérées comme des situations extraordinaires. Il s'agit par exemple des grèves initiées par les employés de l'aéroport comme les contrôleurs aériens, les aiguilleurs de ciel, les agents de sécurité…

Hormis ces cas qui libèrent le transporteur aérien de ses obligations d'indemnisation en cas d'incidents de vol, les grèves internes à la compagnie permettent de dédommager les passagers. Lors d'une grève des pilotes Ryanair, la compagnie a par exemple refusé d'indemniser ses passagers. Cependant, elle a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), car les préjudices qui découlent d'une grève des pilotes Ryanair sont imputables à la compagnie. Il en est de même avec les grèves des autres employés comme le personnel navigant commercial ou encore les agents d'opérations.

Faut-il quand même se rendre à l'aéroport malgré l'annonce d'une grève Ryanair ?

Il se pourrait que la compagnie vous informe au préalable sur les perturbations qui découleront d'une grève d'avion. Si cette notification vous parvient au moins 14 jours à l'avance, vous ne pouvez plus prétendre à un dédommagement. La loi suppose que vous avez le temps nécessaire pour réorganiser votre voyage. Cependant, les compagnies proposent généralement des vols de remplacement en cas d'incidents de vol dus à une grève. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est tout de même important de vous rendre à l'aéroport même si la date des grèves Ryanair coïncide avec le jour de votre voyage.





Vous devez impérativement vous présenter à l'heure à l'enregistrement surtout s'il s'agit d'une courte grève. Il est donc nécessaire de vous enquérir de la durée de la grève chez Ryanair. En effet, si vous manquez un vol de remplacement proposé par la compagnie, vous ne pouvez plus faire de réclamation. Ce n'est cependant pas une raison pour vous éterniser à l'aéroport. Renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne sur la programmation de votre vol de remplacement. Si aucun vol de substitution n'est prévu, la compagnie devra vous rembourser votre billet sous 7 jours. Évidemment, vous pouvez également faire une demande d'indemnisation.

Les conditions à remplir pour obtenir un dédommagement

Pour une grève chez Ryanair ayant causé des dommages aux passagers après une annulation ou un retard important des vols, le règlement européen ne s'applique pas dans tous les cas. En effet, il faut considérer l'itinéraire du vol. L'aéroport de départ et celui d'atterrissage de l'avion doivent être situés dans l'Union européenne. En cas d'ajournement du vol de quelques heures, il faut que la durée du retard soit d'au moins 3 heures à l'atterrissage. Ces conditions s'appliquent pour tous les passagers, quel que soit le prix du billet d'avion. Aucune distinction ne se fait également qu'il s'agisse d'un voyage d'affaires, d'un voyage groupé ou d'un voyage ordinaire. On note par ailleurs que les passagers victimes d'une perturbation de vol causée par une grève chez Ryanair disposent de 5 ans en France pour réclamer leur indemnisation.

En ce qui concerne les dédommagements en cas de grève chez Ryanair, la compagnie a l'obligation d'assister ses passagers pendant l'attente de leur prochain vol. Cette assistance peut prendre plusieurs formes. Concrètement, il s'agit d'une prise en charge qui comprend des communications pour avertir les proches (appels, emails), des repas et des rafraîchissements.

Si le vol est reporté au lendemain, Ryanair devra prendre en charge la nuitée de votre hébergement. Le transport entre l'aéroport et l'hébergement est aussi à sa charge. Cette assistance dépend cependant de deux paramètres, à savoir la durée d'attente et la distance du vol. La prise en charge prend donc effet à partir de 2 heures d'attente au départ pour les vols court-courriers, 3 heures d'attente au départ pour les vols moyen-courriers et 4 heures d'attente au départ pour les vols long-courriers.

Outre l'assistance avant le vol de remplacement, les passagers ont aussi droit à une indemnité financière qui varie entre 250 et 600 euros attribuée aux passagers selon certaines modalités ; 250 euros pour les vols inférieurs à 1 500 km ; 400 euros pour les vols de 1 500 à 3 500 km et 600 euros pour les vols supérieurs à 3 500 km.

À ce montant peuvent s'ajouter d'autres frais. De fait, la compagnie peut ne pas assister les passagers pendant qu'ils attendent à l'aéroport. Dans ce cas, ces derniers sont dans l'obligation d'engager divers frais pour se restaurer ou se déplacer vers leur hôtel. Il est conseillé de garder jalousement les tickets de caisse et les autres preuves pouvant justifier ces dépenses. Ces documents pourront vous permettre de contraindre la compagnie à vous rétrocéder les frais que vous aviez engagés.

Comment obtenir son indemnité après une grève Ryanair ?

Pour obtenir son dédommagement après une grève chez Ryanair, la démarche classique consiste à déposer une demande d'indemnisation auprès de la compagnie. Cependant, il est difficile pour les particuliers d'avoir gain de cause face aux transporteurs aériens. En effet, ces derniers mettent tout en œuvre pour décourager les réclamants dans leur élan.



Dans la pratique, ils parlent souvent de circonstances extraordinaires, même si la grève leur est clairement imputable. C'est pour cela qu'il est conseillé de passer par l'un des intermédiaires moulés dans le système de réclamation d'indemnités comme le plus connu Indemniflight, pour pouvoir rentrer en possession de vos droits. Il s'agit de professionnels qui proposent d'assister gratuitement les passagers dans leur démarche de réclamation d'indemnité.



En résumé, on retient que les passagers victimes d'une perturbation de vol causée par une grève Ryanair peuvent se faire indemniser. Lorsqu'ils remplissent les conditions énumérées par le règlement européen, ils peuvent faire la réclamation directement auprès de la compagnie ou solliciter les services d'un intermédiaire spécialisé. Cette dernière option est néanmoins la plus prometteuse.