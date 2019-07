Football : Le Néerlando-marocain Youness Mokhtar signe avec Columbus Crew SC

Le club de football américain, Columbus Crew SC, basé à Columbus en Ohio a annoncé vendredi la signature d’un contrat avec l'ailier néerlando-marocain Youness Mokhtar. Agé de 27 ans, il était sans club depuis avril dernier après la fin de son contrat avec le Norvégien Stabaek, selon le média Massive Report.

Tout au long de sa carrière, il a disputé 170 matches de championnat de première division aux Pays-Bas, en Norvège, en Turquie et en Arabie Saoudite, marquant 28 buts et 31 aides. Des sources proches du club Black & Gold ont déclaré au média que Mokhtar se présentait à l’équipe avec un salaire «très raisonnable».

«Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Youness Mokhtar au sein de Columbus Crew SC. Youness est un joueur créatif et dynamique qui peut ajouter de la variété à nos attaques», a déclaré Tim Bezbatchenko, président et directeur général de Columbus Crew SC, dans un communiqué de presse. «En tant que vétéran, il apporte à notre club des années d'expérience européenne éprouvée. Nous pensons que ses compétences spécifiques lui permettront de réussir.»

Mokhtar a commencé sa carrière professionnelle au sein de l’Académie de la jeunesse du PSV Eindhoven, mais n’a jamais fait une apparition dans la première équipe. L'ailier a joué aux Pays-Bas Eredivisie (première division), pour PEC Zwolle et le FC Twente. Au PSV, Mokhtar a été prêté au FC Eindhoven de Eerste Divisie, la deuxième division du football néerlandais, faisant 25 apparitions.

En 2015, Mokhtar a déménagé en Arabie Saoudite, rejoignant Al-Nassr de la Pro League. Il n'a disputé que sept matches avec le club et n'a marqué aucun but. Transféré en juillet 2018 au club turc MKE Ankaragücü, il le quitte le 10 janvier 2019 et rester sans contrat jusqu’à avril, date de la conclusion de son contrat avec Stabaek. Au sein du club norvégien, le Néerlando-marocain n'a vu le terrain que deux fois avant de quitter.

Né aux Pays-Bas de parents marocains, Mokhtar a joué pour les équipes néerlandaises des moins de 17 ans et des moins de 18 ans, ainsi que pour le Maroc chez les moins de 20 ans et les moins de 21 ans.