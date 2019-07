Maroc Telecom : De bons résultats pour le premier semestre de 2019

Le groupe Maroc Telecom a réalisé un résultat net ajusté part du Groupe (RNPG) de plus de 3,02 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2019, en progression de 1,8%, soutenu par la bonne performance des activités au Maroc, selon les résultats consolidés du groupe publiés lundi.

Le groupe a réalisé, à fin juin 2019, un chiffre d'affaires consolidé de plus 17,84 MMDH, en hausse de 0,8% (à change constant) et un résultat net ajusté qui ressort à plus de 3,48 MMDH en hausse de 1,5%, note l'opérateur attribuant cette performance à la croissance des activités au Maroc, qui compense l’impact défavorable de la baisse des terminaisons d’appel Mobile et du revenu entrant international dans les filiales.

Au premier semestre 2019, Maroc Telecom a accumulé un parc global en hausse de 3,9% par rapport à la même période de l'an dernier, à près de 63 millions de clients, indique le groupe expliquant que cette progression est due aussi bien aux parcs Mobile et Fixe au Maroc (+3,2% et 3,6% respectivement), qu’aux parcs Mobile des filiales (+4,1%).

Grâce à une politique active d'optimisation des coûts ayant permis une baisse des charges opérationnelles et à l’impact favorable de la baisse de tarifs de terminaison d’appel Mobile dans les filiales, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe s’élève à 9 409 millions de dirhams (MDH) en progression de 6,2% (+5,1% à base comparable).

Les flux nets de trésorerie opérationnels ajustés s’établissent à eux à 5 728 MDH, en hausse de 35,4% (+30,6% à base comparable) sous les effets conjugués de la hausse de l’EBITDA et de l’optimisation des investissements.

À fin juin 2019, la dette nette consolidée du groupe Maroc Telecom s’établit à 21 MMDH, en hausse de 22,8% sur un an, en raison des décaissements liés aux paiements des licences en filiales, l’acquisition de Tigo Tchad, le versement des dividendes à l’ensemble des actionnaires du groupe Maroc Telecom ainsi que l’impact de l’application de la norme IFRS16.