El Othmani invite Benkirane et les autres à «respecter les décisions des institutions du PJD»

Saad-Eddine El Othmani et Abdelilah Benkirane / Archive - DR

Saad-Eddine El Othmani n’a pas tardé à réagir à la dernière sortie de son grand rival, Abdelilah Benkirane. «Le PJD est un parti d’institution et non un parti d’individus», s’est-il félicité dimanche après-midi à l'occasion d'un discours prononcé devant les membres de son parti siègeant dans les rangs de l’opposition dans les collectivités locales et les Chambres de commerce.

«Il faut être fier de nos institutions et sans elles le parti n’a aucun sens», a précisé le chef du gouvernement comme le rapporte le site d’actualité de la Lampe. Il a également lancé un appel à l’ensemble des membres de sa formation à «se conformer aux décisions du parti», ajoute la même source.

Le secrétaire général a estimé que le PJD «restera fort grâce à ses institutions et sera capable de relever tous les défis avec ses institutions (…) Nous resterons tous unis au sein du Parti de la Justice et du Développement».

Hier soir lors de la séance inaugurale de la 15e édition du forum de la jeunesse du PJD, Aziz Rebbah a également exhorté ses «frères» et «sœurs» à «respecter les décisions émanant des institutions du parti et ses organisations parallèles».