Football : Le message d’adieu d’Hervé Renard au Maroc

Hervé Renard n’est officiellement plus sélectionneur de l’équipe nationale marocaine de football. C’est ce qu’il a annoncé ce dimanche, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Il explique avoir pris cette décision après mûres réflexions et que le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) en est désormais informé de manière officielle. «Il s’est d’ailleurs engagé contractuellement à respecter ma décision, ce dont je le remercie», écrit l’entraineur.

«Ce fut une belle aventure commencée dans l’anonymat d’un retour du Cap Vert jusqu’en Egypte en passant par le Gabon et la Russie, et que la progression de l’équipe, depuis la 81e place FIFA en 2016 à aujourd’hui, a fait naitre des ambitions importantes dans le cœur de tout un peuple et des fans marocains», note Hervé Renard en faisant part de sa fierté d’avoir hissé la sélection à la 47e place au classement de la FIFA et de l’avoir conduite à la Coupe du Monde 2018 en Russie. «Après 20 ans d’absence pour le Maroc, c’est une première inoubliable pour moi», indique-t-il.

«Oui, on espérait tous mieux pour cette édition 2019 de la CAN en Egypte, mais le football est ainsi, il fait naître les espoirs les plus fous (après trois victoires en poule, une première en phase finale de CAN pour le Maroc), et nous ramène durement à la réalité d’une élimination trop rapide aux tirs au but», regrette-t-il. C’est ainsi que l’entraineur estime qu’«il est temps pour [lui] de clore ce long et beau chapitre de [sa] vie, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c’est une décision inéluctable prise bien avant la CAN 2019».

Après une élimination prématurée en huitièmes de la dernière Coupe d’Afrique des nations, les annonces se sont en effet multipliées sur le départ d’Hervé Renard, mais elles ont jusque-là été démenties, notamment par la FRMF. En mettant fin à son silence puisqu’il n’avait jusque-là pas commenté ces informations, le sélectionneur confirme son départ, en remerciant par ailleurs les joueurs, le staff, les fans, et les «journalistes intègres» ainsi que tous ceux lui ayant apporté leur soutien.

Débuté en 2016, le contrat d’Hervé Renard avec la FRMF en tant que sélectionneur national s’étendait jusqu’en 2022, prévoyant notamment une qualification des Lions de l’Atlas au Mondial et un titre de la CAN, mais ce dernier engagement n’a finalement pas été rempli.