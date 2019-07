Diaspo #101 : Hind Laroussi, une star néerlando-marocaine qui fait ses preuves aux Etats-Unis

Enfant, Hind avait un rêve, une idée fixe, et a tout mis en oeuvre pour l’accomplir. De l’école aux scènes locales, et des concours de musique aux Pays-Bas jusqu’aux charts américains, au fil des années la renommé de la chanteuse se concrétisera.

Son histoire a commencé à Gouda, une petite ville néerlandaise située au sud d’Amsterdam, où elle a grandi au sein d’une famille qui a réuni l’Europe et l’Afrique. «Mon père a quitté Tanger pour les Pays-Bas afin d'étudier la gestion hôtelière et c'est ainsi qu'il a rencontré ma mère», nous confie la star néerlando-marocaine Hind Laroussi Tahiri.

Hind, née d'un père musulman et d'une mère catholique, a fréquenté une école chrétienne, tout en se rendant, tous les lundis, dans une école marocaine. «J'ai été élevée en tant que musulmane, mais ma famille et moi avons célébré des fêtes musulmanes et chrétiennes», raconte-t-elle à Yabiladi.

Pendant son enfance, Hind avait une relation privilégiée avec ses racines marocaines. Chaque année, elle se rendait au Maroc pour passer l'été avec son grand-père et d'autres membres de la famille. «J'ai tellement de souvenirs d'enfance du Maroc», se remémore-t-elle, sans oublier qu'aux Pays-Bas, elle garde aussi le souvenir impérissable de rencontres avec la partie néerlandaise de sa famille.

Gagner le cœur du public en chantant

Avec ces grands liens familiaux, Hind découvre qu’elle a quelque chose à partager. En participant à un événement scolaire, la jeune Hind comprend qu'elle peut chanter. Elle n’a que douze ans lorsque ses parents comprennent aussi qu’elle a du talent.

«Mes parents m’avaient entendu chanter et ils étaient surpris car ils ne savaient pas que je pouvais chanter», se souvient-elle. Après avoir entamé des cours de chant, son talent grandit au point qu’il ne passe plus inaperçu. La jeune fille est alors invitée à se produire à la TMF Dance Party en Allemagne.

La chanson «Lost» de Hind Laroussi a été écrite par Philip Lawrence, l’auteur de plusieurs tubes de Bruno Mars. / Ph. Music Industry Weekly - Laroussi

Sa première apparition à la télévision aux Pays-Bas ne tardera pas non plus. En 2002, elle participe à Soundmixshow, un spectacle de talents néerlandais. «Tous les candidats imitaient des chanteurs célèbres (…) J'imitais Vanessa Williams et j’ai réussi à atteindre la finale», nous raconte-t-elle.

Un an plus tard, Hind fait sa deuxième apparition, devenant une star aux Pays-Bas. La chanteuse d’origine marocaine a, en effet, fait partie de la première édition Idols des Pays-Bas. «J'ai été auditionné pour Idols et ce programme a fondamentalement changé ma vie», reconnait-elle.

Bien que Hind n'ait pas remporté le concours, elle réussit à débuter officiellement sa carrière de chanteuse juste après le programme. «Cela m’a aidé à signer des contrats avec des maisons de disques et des équipes de management (…). C’est allé très vite après Idols», nous indique-t-elle.

En effet, Hind sort son premier album «Around the World», influencé par ses racines marocaines. Ses chansons ont rencontré un vif succès aux Pays-Bas et en 2004, elle reçoit le prix Edison du meilleur nouvel artiste néerlandais.

Cependant, la renommée et le succès étaient difficiles à gérer au début. «Ma vie privée avait disparu», a déclaré Hind, ajoutant : «Tout était nouveau pour moi (…) Je n'étais qu'un enfant et j'avais des situations où je ne pouvais pas sortir de la foule».

Hind Laroussi. / Ph. EPA-EFE

Et c’est grâce au soutien de sa famille que Hind a géré son nouveau monde en tant que chanteuse célèbre aux Pays-Bas. Pendant près de quinze ans, elle a publié des chansons et a également effectué des tournées aux Pays-Bas et même au Maroc. En faisant de la musique, la jeune artiste insiste pour inclure des parties qui lui rappelaient son héritage. Au royaume, elle s'est produite à Casablanca et à Agadir au festival Timitar.

«C’était génial. Timitar était si spécial pour moi car je me suis produite devant une foule qui ne me connaissait pas (…) mais, étonnamment, c’est la meilleure performance de toute ma vie.» Hind Laroussi

Tout recommencer

Après avoir mené une brillante carrière aux Pays-Bas, Hind a pris une décision à la fois difficile et fructueuse. La chanteuse qui avait réussi à gagner du terrain dans son pays a décidé de tout laisser derrière elle pour poursuivre un rêve d'enfant.

«Il y a quatre ans, j'ai eu une offre à Los Angeles, alors j'ai tout laissé, y compris ma famille et mes amis, pour tout recommencer. C’était une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises, mais je savais que je devais le faire pour élever ma musique et passer à un autre niveau.» Hind Laroussi

Les débuts aux Etats-Unis ont été évidemment difficiles, surtout en Californie où la concurrence est rude. C’est à Los Angeles que Hind côtoie les meilleurs producteurs de musique du secteur. «J'ai commencé à travailler avec les gens qui produisaient de la musique pour Bruno Mars et c'était un rêve pour moi, car c'est ce que je m'imaginais faire (…) juste travailler avec des gens qui comprennent la musique», nous déclare-t-elle.

Son acharnement au travail et sa détermination finissent par porter leurs fruits. Le remix de sa chanson «Lost» issue de son prochain album intitulé A+, a en effet atteint la quatrième place dans le American Billboard en début de cette année. «Après ce succès, j'ai commencé à construire plus et nous travaillons actuellement sur le deuxième single tout en faisant plus de musique», nous annonce-t-elle, la voix pleine de joie et de confiance.