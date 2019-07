Jordanie : Le chef de la diplomatie marocaine en visite de travail

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita / Ph. DR.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, effectue, du 19 au 21 juillet, une visite de travail en Jordanie sur invitation de son homologue jordanien, Aymen al-Safdi, ministre des Affaires étrangères et des expatriés.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tradition de communication et de concertation qui marque les relations entre les deux. Le déplacement aussi sera une opportunité pour faire le suivi de la mise en oeuvre de la teneur du communiqué conjoint publié à l'occasion de la visite de travail et d'amitié que le roi jordanien avait effectuée au Maroc, les 27 et 28 mars derniers.

La visite sera également l'occasion de s'entretenir autour des perspectives du partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays, de la coordination et de la concertation au sujet de questions politiques d'intérêt commun, prioritairement la cause palestinienne.