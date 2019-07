CAN : Après la victoire de l’Algérie, Mohammed VI félicite le président Bensaleh

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitation au président algérien, Abdelkader Bensaleh, suite à la victoire des Fennecs en finale de la CAN 2019.

«Il M’est agréable d’exprimer au peuple algérien frère, à l’occasion de la victoire bien méritée de sa sélection nationale de football en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 dont les phases finales ont été abritées par l’Egypte soeur, les félicitations les plus chaleureuses pour cet exploit footballistique continental, et à l’ensemble du football algérien», indique le texte royal.

«En cette occasion historique, il M’est agréable de partager, en Mon nom propre et au nom de l’ensemble du peuple marocain, les sentiments de fierté de cet exploit mérité avec le peuple algérien frère, surtout qu’il s’agit de la victoire d’un pays maghrébin voisin et frère dont la consécration est celle du Maroc».

«Suite à cette grande distinction sportive, Je ne peux qu’exprimer au peuple algérien frère, et à travers lui à l’ensemble des composantes de sa sélection nationale- joueurs, staff technique, médical et administratif, les sincères expressions d’estime et de considération pour cette performance technique de haut niveau et l’esprit de compétition élevé dont a fait montre cette sélection ambitieuse tout au long des matchs de ce championnat africain distingué», conclut le souverain.