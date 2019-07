Viols et vidéos : Quand internet devient le réceptacle de l’insoutenable

L’affaire Hanane, du nom de cette trentenaire récemment violée puis torturée à mort ; celle de l’agression sexuelle survenue dans un bus à Casablanca en août 2017 ; celle encore de la jeune femme qui avait été sexuellement agressée en plein jour par un homme qui l’avait déshabillée de force, en mars 2018 ; enfin l’adolescente qui s’était suicidée à Benguerir, durant l’été 2016, après le viol collectif dont elle avait été victime. Ces affaires ont toutes un point commun : les agressions de ces victimes ont été filmées et les vidéos ont été jetées en pâture sur les réseaux sociaux ou les messageries instantanées.

Pourquoi donc certains agresseurs vont jusqu’à filmer les agressions dont ils sont eux-mêmes les auteurs ? Comment les réseaux sociaux s’immiscent dans ce genre de drames et font office tantôt de caisse de résonnance – l’agression sexuelle dans un bus de Casablanca a été quasi unanimement dénoncée par les internautes –, tantôt de support de chantage – les agresseurs de l’adolescente de Benguerir l’avaient menacée de diffuser la vidéo du viol collectif, la poussant ainsi au suicide.

«C’est la femme qui subit ; l’homme, lui, est acteur», résume le sociologue Abdelfattah Ezzine, professeur chercheur à l’Université Mohammed V et coordinateur du Réseau marocain de sociologie, contacté par notre rédaction.

Par exemple, sur la vidéo relative à l’agression d’une adolescente dans un bus de Casablanca, le professeur Abdessamad Dialmy, sociologue de la sexualité, du genre et de la religion, avait eu ses mots dans une interview au magazine Le Point : «Cette vidéo et autres violences semblables contre les femmes ne signifient pas que la violence sexuelle basée sur le genre soit spécifiquement marocaine, relevant d’une ''race'' marocaine. Ce serait idiot de le penser. Il est évident que cette violence, tradi-modernisée, est mondialisée ''grâce'' au néolibéralisme, mais elle l’est à des degrés divers et sous différentes formes.» (…) L’enjeu n’est donc ni de ''marocaniser'' ni de ''démarocaniser'' cette violence.»

«La révolution technologique et numérique a modifié les rapports à soi et à l’Autre. Il y a une sorte de compression du temps et de l’espace: on observe ce type de pratiques dans toutes les cultures, pas seulement au Maroc.C’est une pratique transculturelle et trans-sociétale.» Abdelfattah Ezzine

Une pratique transculturelle et trans-sociétale

Le sociologue fait notamment référence à «La Meute», du nom de ce groupe d’hommes espagnols condamnés en juin dernier à 15 ans de prison pour le viol collectif d’une jeune fille, en juillet 2016 à Pampelune (nord de l’Espagne), en pleines fêtes de la San Firmin. Ils avaient filmé leurs actes sur un groupe WhatsApp qu’ils avaient eux-mêmes intitulé «la manada» («la meute») et en avaient diffusé des images.

«Si la révolution technologique et digitale a permis une certaine liberté couplée à un anonymat, et a amené avec elle un plus large accès à l’information, on est toutefois restés très machistes dans notre rapport à la sexualité. Lorsque la femme est dans l’espace public, ce n’est pas la femme en tant que telle qui circule, mais c’est son côté érotique, sexualisé.» Abdelfattah Ezzine

Dans une société où les frustrations sexuelles sont grandes, de surcroît entretenues par le poids de la morale et de la religion, et d’un cadre législatif sans équivoque sur les rapports sexuels hors mariage, la femme est une sorte d’aubaine pour l’homme, observe encore le sociologue. «Lorsque certains hommes filment les agressions sexuelles qu’ils commettent, c’est une manière pour eux de montrer ce qu’ils considèrent comme une soi-disant virilité», analyse-t-il.

De l’éducation à l’utilisation des réseaux sociaux

De l’autre côté, les réseaux sociaux et services de messageries instantanées, réceptacles de ces vidéos, «réagissent comme une soupape sociale qui s’indigne des atteintes faites aux droits humains, et en l’occurrence aux droits des femmes».

«Et encore ! Cette caisse de résonnance n’est pas toujours sur la même longueur d’ondes : certains internautes appellent à la vendetta des auteurs de viols ou d’agressions sexuelles, tandis que d’autres estiment que ce sont les victimes qui ont provoqué leur agression. De façon générale, on est piégé par notre système social dans son rapport à l’individu, à l’Autre, également marqué par un manque d’éducation sexuelle et de sensibilisation à l’utilisation d’internet.» Abdelfattah Ezzine

Et c’est justement là qu’intervient l’importance d’une formation à l’utilisation de ces plateformes digitales, surtout auprès des plus jeunes, dont ils sont de grands consommateurs. «Il faut absolument que les utilisateurs de ces outils soient éduqués et deviennent des consommateurs responsables. Quand on observe les publicités des groupes de télécommunication, on voit que l’utilisation d’internet est principalement orientée vers les tchats plutôt que vers des activités plus intellectuelles», souligne encore le professeur chercheur.

Signe que les plus jeunes doivent être les premiers visés par cette sensibilisation : 98,4% des internautes marocains de 15 à 24 ans sont connectés sur les réseaux sociaux, selon les données de l’Agence nationale pour la réglementation des télécommunications (ANRT).