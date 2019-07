Italie : Deux arrestations après l’agression d’un Marocain à Vérone

Mardi après-midi, deux jeunes hommes d’origine marocaine et tunisienne, agés de 23 et 24 ans, ont été arrêtés après l’agression et le vol d’un ressortissant marocain âgé de 28 ans, qui dit avoir subi menaces, coups de pied et de poing à Vérone (nord d’Italie). Ses deux agresseurs ont été repérés quinze minutes après les faits, lorsque la victime a lancé l’alerte auprès de la police.

Suite à la plainte, les agents de police se sont rendus sur le lieu de l’agression indiqué par le plaignant, découvrant ainsi que les deux voleurs n’étaient pas loin. Selon le site local TG Verona, les deux prévenus auraient accosté le Marocain en lui demandant de leur donner l’argent qu’il a sur lui. Répondant qu’il n’en avait pas, il raconte avoir été roué de coups, laissant plusieurs blessures sur son visage. Au cours de l’agression, malgré les résistances, la victime se serait également fait dérober son téléphone et une chaîne en argent.

Les suspects ont été rapidement retrouvés, notamment grâce aux enregistrements de la vidéo-surveillance donnant sur l’entrée d’un bar près du lieu de l’agression. A leur arrestation, l’un des deux ressortissants impliqués aurait tenté de s’enfuir du poste de police, mais il s’est confronté aux agents de police, dont deux ont été blessés et hospitalisés à la suite de cet accrochage.

Selon les investigations, les deux ressortissants s’avèrent être en situation administrative irrégulière. Ce vendredi, ils ont été placés à la disposition du Procureur général.