Maroc : Le chalutiers espagnols peuvent reprendre leurs activités dès lundi

Plus d’un an d’attente de la part des pêcheurs de Cadix pour travailler de nouveau dans les eaux marocaines, après que le précédent accord de pêche entre l’Union européenne et le Maroc soit arrivé à terme. Le nouvel accord étant désormais en vigueur, les 55 navires et chalutiers Gaditans concernés pourront rentrer dans la zone de pêche du Maroc à compter de lundi 22 juillet.

Ce renouvellement est devenu effectif après une réunion de la commission mixte euro-marocaine à Rabat, jeudi, sur les aspects techniques permettant la délivrance des premières licences. Cité par la radio espagnole Cadena SER, le ministre espagnol de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, Luis Planas, a déclaré que l’accord de quatre ans comprendra des améliorations pour l’exploitation des navires, notamment une plus grande flexibilité en matière de débarquement dans les ports marocains.

Le protocole comprend une contrepartie financière de 50 millions d’euros par an et le maintien du montant des redevances d’accès aux zones de pêche, précédemment conclu avec les armateurs espagnols. L’entrée en vigueur de l’accord implique aussi l’accélération de l’octroi de 92 licences aux navires espagnols, dont 70 demandes ont déjà été reçues avec leur paiement correspondant.

Parmi ces licences, les flottes andalouse, canarienne et galicienne sont les principales bénéficiaires des modalités de pêche. Cité par la même source, Planas souligne l’importance de cet accord pour le secteur de la pêche espagnol, principalement pour la flotte andalouse.