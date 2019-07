Maroc : Les écoles de «denturologue» suscitent un tollé chez les représentants de la médecine dentaire

Les représentants de la profession de la médecine dentaire au Maroc dont la fédération nationale, les syndicats régionaux et les associations scientifiques et sociales ont dénoncé et rejeté catégoriquement la création d’écoles de formation «denturologue», estimant qu’il s’agit d’une autorisation à l’exercice illégal de la médecine dentaire.

Dans un communiqué en réaction à l’octroi par le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle de l’autorisation pour la création de ces écoles, les représentants de la profession relèvent que la formation aux métiers paramédicaux proposés par ces écoles «denturologue» n’existe pas dans les établissements relevant de l’Etat et n’est pas reconnue par les pays européens et arabes.

Le communiqué rejette toute atteinte à la noble profession du dentiste qui a suivi une formation scientifique approfondie théorique et pratique en vue de protéger la santé des citoyens.

La même source appelle la Chambre des conseillers à accélérer l’adoption du projet de loi 14-25 tel qu’approuvé par la Chambre des représentants et notamment dans le volet relatif aux prothésistes dentaires.

Elle appelle en outre le ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle à répondre immédiatement aux communiqués et messages des établissements représentant la profession en retirant les autorisations des écoles «denturologue» et arrêter cette «mascarade» qui pourrait hypothéquer l’avenir du secteur de la médecine dentaire, soulignant sa détermination à «éradiquer ce fléau et à recourir à toutes les formes d’escalade pour faire prévaloir la loi en ce qui concerne l'exercice illégal de la médecine dentaire».