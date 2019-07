Espagne : L'argent du haschisch marocain blanchi en République dominicaine ?

Des fonctionnaires de l'administration fiscale et des agents de la police nationale et de la Garde civile, avec la collaboration des autorités judiciaires et de police du Maroc et de République dominicaine, ont démantelé une organisation internationale vouée au trac de haschisch dans le cadre d'une opération menée à Séville et Almeria, entre autres.

Selon l’agence Europa Press, l’opération a abouti à l'arrestation de 23 personnes - 20 en Espagne, une en République dominicaine et deux au Maroc. Dans une déclaration commune, les autorités ont expliqué qu’à la suite de cette opération, quatre autres personnes font actuellement l’objet d’une enquête en République dominicaine et que 20 biens immobiliers d’une valeur de 2 000 000 d’euros ont été bloqués. De plus, 3 500 000 euros en espèces et huit véhicules haut de gamme, ainsi que 16 000 kilos de haschisch ont été confisqués.

L'opération a débuté en septembre 2017 suite à l'interception d'un véhicule haut de gamme à l'intérieur duquel se cachaient plus de 300 000 euros de billets de 20 et 50 euros. Son chauffeur, un Français ayant des antécédents dans le trafic de drogue, n'a pu donner aux agents une explication cohérente de l’origine d’un tel montant. Par la suite, une enquête conjointe a révélé qu’il était membre d'une organisation qui tente de transporter du haschisch vers l’Espagne via des sociétés d'importations agricoles.

Elle a révélé que cette organisation, parfaitement structurée et hiérarchisée, est impliquée dans le trafic de drogue avant d’établir que l’argent de ce trafic était envoyé en République dominicaine pour être blanchi.

En mai 2019, douze perquisitions à domicile ont été effectuées en Espagne et cinq en République dominicaine. Une équipe commune d'enquêteurs de la police nationale, de la Garde civile et de la surveillance des douanes de l'administration fiscale s'est aussi rendue dans le pays des Caraïbes où 18 personnes ont été arrêtées, dont le chef de l'organisation.