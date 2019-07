Enseignement préscolaire : Près de 800 000 enfants bénéficiaires en 2018-2019

Le nombre d'enfants bénéficiaires des prestations de l'enseignement préscolaire est passé de 699 265 en 2017-2018 à environ 800.000 enfants pour l’année scolaire 2018-2019, ce qui représente 55.76% d’enfants en âge préscolaire. C’est ce qu’a souligné, jeudi à Rabat, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi.

S'exprimant à l'occasion de la rencontre nationale pour la présentation du bilan du «Programme national de généralisation et de développement de l'enseignement préscolaire: année 2018-2019», le ministre a affirmé que plus de 100 000 nouveaux enfants ont été enregistrés au titre de cette année, alors que le taux de scolarisation a gagné plus de six points.

Le nombre d'éducateurs est passé, quant à lui, de 36 903 en 2017-2018, à 38 058 en 2018-2019, soit la mobilisation de plus de 1 150 nouveaux éducateurs, a-t-il précisé.

Il a également fait savoir que cette année scolaire a été marquée par la mise en place d’un nouveau système d'information Raed, dédié à la gestion et au suivi dudit programme au niveau régional et provincial, ainsi que la conclusion de nombreux partenariats avec les différents intervenants concernés. L’objectif étant de mettre en œuvre le programme national de généralisation et de développement de l'enseignement préscolaire, en particulier dans les milieux rural et périurbain, notamment en ce qui concerne la formation des éducateurs, l'équipement et la construction des classes pour le préscolaire.

Said Amzazi a également réitéré la détermination du ministère à poursuivre ses actions dans le cadre de ce grand chantier national, en développant progressivement l'offre éducative à l'horizon 2027-2028 et à réviser et à mettre à jour la loi 05.00 en tant que loi fondamentale de l'enseignement préscolaire.