Espagne : José Manuel Caamaño, l’espion qui a rencontré Pablo Escobar au Maroc

Né à Tanger de parents espagnols, José Manuel Caamaño a travaillé pendant plus de vingt ans pour la police du royaume ibérique. Parmi les missions qu’il s’est vu confier, il a été chargé par les services secrets de Madrid d’infiltrer les réseaux des narcotrafiquants galiciens au Maroc, rattachés au grand baron et chef de cartel colombien Pablo Escobar.

Dans un échange rapporté mercredi par le quotidien espagnol El Mundo, l’ancien espion raconte ainsi comment il a réussi à infiltrer le clan opérant au Maroc, ce qui l’a mené, en 1992, à faire la rencontre directe de Pablo Escobar dans un cadre luxuriant à Casablanca.

Agé aujourd’hui de 65 ans, José Manuel Caamaño dévoile des détails inédits de cette trouvaille avec celui appelé aussi Don Emilio, dont il a gagné la confiance totale, au point que ce dernier a souhaité en faire son conseiller principal et son bras droit. Ces récits et bien d’autres sont compilés dans son ouvrage «Bebedores de té» (Buveurs de thé), relayé en partie par le média espagnol.

Pablo Escobar, baron de drogue colombien / Ph. DR.

L’homme de confiance des Galiciens

José Manuel Caamaño confie n’avoir jamais pu imaginer qu’il rencontrerait un jour Don Emilio. C'était également le fruit d'un travail ardu. En 1990, et après avoir côtoyé des trafiquants de drogue pendant des années, alors qu’il est âgé de 36 ans, il a été informé de mouvements suspects du clan des «Galiciens» au Maroc.

Sa mission commence ainsi, lorsqu’un an plus tard, il se rapproche de plus en plus de membres influents, qu’il met rapidement en confiance. Il se fait inviter au restaurant où les Galiciens se donnent rendez-vous, après avoir été informé d’un important dîner d’affaires. C’est alors qu’il se voit proposer de travailler avec le clan.

Pour atteindre rapidement les cerveaux des Galiciens, l’agent raconte s’être fait passer pour un archéologue espagnol qui travaille sur les fouilles frontalières entre le Maroc et l’Algérie, pour le compte de l’Union européenne, justifiant ainsi ses déplacements en véhicule diplomatique faussement immatriculé.

En peu de temps, il devient un conseiller important de ce groupe de trafiquants de drogue. Se mêlant davantage à eux, il découvre leurs ramifications avec le cartel colombin de Pablo Escobar, pour lequel ils s’activent entre le Maroc et l’Espagne. Selon les éléments qu’il a pu reconstituer, les missions des Galiciens pour Don Emilio dans cette région consistent, entre autres, à assurer le transite de cargaisons entre la Colombie et l’Espagne à travers le Maroc.

Plusieurs réunions à cet effet se sont tenues dans une résidence luxuriante à Casablanca et l’agent secret y a volontiers été convié. Il raconte l’un de ces rendez-vous, tenu en septembre 1992 dans une fameuse villa et ressemblant plutôt à une scène de film, entre les «montagnes de cocaïne» et le grand nombre de «filles sud-américaines et marocaines».

Des Colombiens, des Espagnols majoritairement de Galice et plusieurs informateurs de la police ont assisté à la soirée. Au milieu de la réunion, Camaño a appris que Don Emilio souhaitait le rencontrer. A ce moment-là, l’agent ignore qui est cet homme, mais il est contraint d’accepter la proposition, puisque celui qui la faite lui a aussi montré une arme dissimulée sous sa veste.

José Manuel Caamaño / Ph. Ceuta TV

La rencontre avec Pablo Escobar à Casablanca

José Manuel Caamaño s’exécute, toujours sans savoir que ce personnage n’était autre que Pablo Escobar. Ce dernier lui explique que les Colombiens avaient «1 000 kilos de marchandises et qu’ils allaient payer 100 millions de dollars pour la transférer» et que pour cela, «les Marocains voulaient qu’ils paient à nouveau pour faire sortir la cargaison du pays». «Cette marchandise est à moi», a assuré Don Emilio à l’agent.

Au cours de ce bref échange, Caamaño recommande à Don Emilio de ne pas opérer au Maroc. En effet, il l’a mis en garde contre les contraintes auxquelles il pouvait se heurter dans un pays où les autorités surveillent rigoureusement le trafic de drogue. Après avoir discuté avec l’espion espagnol des différentes questions sur la conclusion de marchés dans le royaume, il finit par abandonner l’idée d’y «faire des affaires».

José Manuel Caamaño explique avoir convaincu le baron qu’il serait «plus rentable de négocier pour des circuits de passage via la Guinée, la Namibie ou la Mauritanie, qui étaient moins chers et moins surveillés». C’est alors que le chef de cartel lui confie son projet d’acquisition d’armes, ce à quoi l’espion répond qu’il est impossible d’en détenir au Maroc sans attirer l’attention des autorités. Avant de partir, le baron lance fièrement à Caamaño : «Tu sais qui je suis, petit Espagnol ?». Avant d’avoir une réponse, il lance : «Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria !»

L'espionnage des narcotrafiquants entre le Maroc et l'Espagne s'est soldé, au milieu des années 1990 et au début des années 2000, par une série d'arrestations / Ph. AFP

Caamaño se souvient qu’Escobar lui avait proposé de travailler directement avec lui, tentant à maintes reprises de le convaincre de devenir son conseiller et de l’accompagner en Colombie. L’agent répond qu’il y réfléchirait et qu’il devrait se préparer à ce grand départ avant de prendre la décision de suivre le baron.

Cette rencontre aura ainsi été la première et le dernière avec Escobar, qui, selon Caamaño, aurait «pu se réfugier au Maroc» après son évasion de prison en Colombie, en juillet de la même année. Dans ce récit, José Manuel Caamaño évoque aussi la disparition du grand trafiquant marocain El Nene (Mohamed El Ouazzani), ou encore la saisie des cargaisons des Galiciens une fois accostées en Espagne.

Tout au long de la période de «confiance» entre lui et ces narcotrafiquants, il confie avoir régulièrement remis les rapports de sa mission secrète au consulat espagnol de Tanger. Par peur de représailles contre lui, surtout qu’il est fréquemment présent à son domicile à Ceuta, il finit par prendre peu à peu ses distances du clan, alors que les coups de filet contre ses membres se sont multipliés entre les deux rives.