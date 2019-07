Casablanca : Des agents de sécurité de 2M attaqués à l’arme blanche

Un individu muni d’une arme blanche a attaqué, ce jeudi matin à Casablanca, des agents chargés de la sécurité à l’entrée de la deuxième chaîne de télévision 2M.

D’après des sources en interne contactées par notre rédaction, l’homme aurait prétexté l’oubli de sa carte d’identité à la suite du tournage d’une émission, dans le but de pénétrer dans les locaux de la chaîne. Il aurait ensuite sorti un grand couteau et aurait tenté d’agresser deux vigiles. Les mêmes sources précisent qu’il était également en possession d’un autre couteau plus petit et qu’aucun blessé n’est à déplorer.

Après la tentative d’agression, il se serait enfui avant d’être poursuivi par des vigiles qui l’ont finalement intercepté quelques centaines de mètres plus loin.

De son côté, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué dans un communiqué que des éléments de la préfecture de police de Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi sont intervenus jeudi matin, «à la suite d’une altercation entre un agent de sécurité et un ouvrier du BTP sous l’emprise de stupéfiants, qui s’est muée en une attaque à l’arme blanche». Selon la même source, il s’agirait «d’un conflit personnel, et non d’ordre professionnel, entre l’un des membres de la sécurité [de la chaîne] et un ouvrirer du BTP travaillant sur un chantier à proximité du siège». L’individu aurait également été sous l’emprise de stupéfiants. Il a été arrêté et placé en garde à vue pour consommation de stupéfiants et menaces à l’arme blanche.