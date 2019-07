Espagne : Des mineurs marocains parmi deux gangs de cybercrime démantelés

Des agents de la police espagnole ont démantelé, lors de deux opérations différentes, deux réseaux de cybercrime installés dans le Maresme et le Vallès Oriental. Au total, 25 personnes ont été arrêtées et 69 victimes d’escroqueries ont été identifiées, a rapporté, mercredi, le site La Vanguardia. Les prévenus, mineurs pour la plupart, dont des Marocains et des Espagnols, étaient spécialisés dans le phishing et l’obtention des numéros de cartes de crédit, utilisés pour des achats frauduleux.

Pour mener à bien leurs activités illégales, les personnes arrêtées se servaient d’outils technologiques disponibles leur permettant de se faire passer pour une institution financière connue, attirant les victimes potentielles de la sorte. Dans des messages informant les clients d’un impact sérieux sur leurs comptes, ils proposaient d’y remédier en ayant accès aux codes des opérations bancaires en ligne des concernés.

Les courriels frauduleux incluaient un lien redirigeant la victime vers une page Web falsifiée. L’utilisateur se croyait sur un site de confiance où il saisissait alors des informations personnelles, permettant ainsi aux cybercriminels de contrôler les comptes bancaires.

Au total, 29 plaintes de victimes ayant subi une perte économique de plus de 48 000 euros ont été enregistrées. Les perquisitions ont permis la saisie de plusieurs équipements informatiques et de téléphonie mobile, ainsi que des cartes bancaires. L’enquête reste ouverte pour remonter d’éventuelles branches du même groupe arrêté.