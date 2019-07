Air Arabia : Après avoir subi des propos racistes, la MRE regagne le Maroc sans bagages

Une ressortissante marocaine vivant au Canada a pu regagner Casablanca depuis l’aéroport de Barcelone, au moins après 24h au poste de police du terminal 1, pour porter plainte contre Air Arabia pour agression physique et propos racistes.

Désormais de retour au pays, Maha Tazi, chercheuse universitaire de profession, reste cependant sans bagages. En effet, sa valise est perdue depuis l’annulation de son premier vol lorsque, selon elle, une membre de l’équipage a détruit sa carte d’embarquement après une altercation verbale.

Il y a quatre jours, la Marocaine a partagé ses mésaventures sur sa page Facebook, racontant avoir subi violences verbales puis physiques à cause d’un excédent de bagages de 2 kg qui a été réglé sur place. A la suite d’échanges peu cordiaux, la membre de l’équipage, finit par lui dire de «déposer une réclamation et de ne pas [lui] casser la tête». «Au moment d’embarquer, la supposée-agresseur était sur place et en voyant que je tenais à porter plainte, m’a alors dit en arabe : ''si ça me chante, tu ne monteras pas dans cet avion''», raconte-t-elle.

La concernée se serait ensuite emparée du passeport de la ressortissante, au moment de l’embarquement. A sa première tentative de le reprendre en expliquant à la membre de l’équipage qu’elle n’était pas habilitée à le faire puisqu’elle ne faisait pas partie de la police, Maha Tazi aurait reçu un coup violent, une deuxième membre lui ayant recommandé de s’acheter un nouveau billet et de «retourner dans [son] p****n de pays pour de bon».

Face aux difficiles démarches d’une plainte pour racisme qui nécessite un retour sur le territoire espagnol pour en faire dépôt devant le tribunal, Maha Tazi dit être revenue au Maroc par ses propres moyens. Mais ses multiples tentatives auprès d’Air Arabia de retrouver ses bagages sont restées vaines jusqu’ici.