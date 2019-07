Loi-cadre de l'enseignement : La coalition pour la langue arabe fustige les députés

Des membres de la commission de l'enseignement, de la culture et de la communication. / Ph. DR.

La Coalition nationale pour la langue arabe a dénoncé mercredi le «contournement du refus populaires des articles de la Loi-cadre qui tente d’officialiser le Français en tant que langue d’enseignement» par les membres de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication.

Dans un communiqué relayé par plusieurs sources médiatiques, la coalition a dit «refusé la fausse promotion médiatique selon laquelle le vote a été entrepris par la majorité gouvernementale, car il s’agit d’un coup porté aux choix du peuple marocain et sa voix».

Pour la coalition, les députés de la nation sont «entièrement responsables de l’approbation de ce texte, au moment où ils sont censés refléter les aspirations du peuple et l’avenir de ses enfants pour qu’ils bénéficient des acquis du plus haut document constitutionnel dans le pays». Le communiqué ajoute que l’approbation de la Loi-cadre est une «conspiration contre les intérêts de la nation que ces députés représentent».

La même source exprime son étonnement face au vote d’un texte dont les articles 2 et 31 «violent explicitement l’article 5 de la Constitution, menacent les constantes de la nation marocaine et son identité et son existence à travers l'histoire».

Tout en réitérant son rejet du projet de loi-cadre, qui «légitime l'extension francophone dans toutes ses manifestations dans le système d'éducation, de formation et les domaines connexes», la coalition affirme la poursuite de ses «luttes intellectuelle et juridique». Elle s’est aussi dite prête à lutter, avec toutes les formes, pour mettre fin à cette dangereuse tendance rétrograde qui touche aux valeurs du commun national et de l'avenir des générations».