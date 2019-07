Maroc : Toujours pas de solution entre les étudiants en médecine et les autorités  

La Commission nationale des étudiants en médecine au Maroc (CNEMM) a indiqué mardi soir qu’elle continuera à boycotter les stages, les cours et les examens jusqu’à parvenir à des solutions opérationnelles et concrètes des différents points de leur dossier revendicatif.

Dans un communiqué relayé sur sa page Facebook, la commission a réitéré son «appel au gouvernement pour proposer des solutions qui répondent à leurs revendications légitimes, pour que le travail au sein du comité composé des représentants des autorités et ceux des étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions loin de la congestion».

«Nous demandons aux ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur de garantir les conditions nécessaires pour un dialogue sérieux, en arrêtant les restrictions imposées sur les étudiants au sein des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire», poursuit le communiqué.

Celui-ci annonce aussi que des congrès nationaux seront organisés lundi 22 juillet et félicite les étudiants en médecine et leurs familles pour leur résistance et leur engagement pendant plus de quatre mois.

Et la Commission nationale des étudiants en médecine au Maroc d’exprimer son attachement à «tous les points» du dossier revendicatif des étudiants, insistant sur la nécessité d’y répondre comme une entrée saine à une réforme globale du système de formation médicale».