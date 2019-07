Maroc : Le Bosniaque Vahid Halilhodzic pour succéder à Hervé Renard ?

En dépit du démenti apporté lundi par la Fédération royale marocaine du football (FRMF), les spéculations vont bon train quant à celui qui remplacera Hervé Renard à la tête de la sélection nationale.

Ainsi, selon France Football, le successeur de Renard pourrait être Vahid Halilhodzic, 67 ans. «Le Bosnien, en froid avec ses dirigeants mais sous contrat à Nantes jusqu'au 30 juin, a confié à plusieurs de ses proches que le projet marocain l'intéressait», rapporte le média français.

Celui-ci affirme, par ailleurs, qu’Hervé Renard, ancien entraîneur de Sochaux et dont «le départ, dans l'air depuis plusieurs mois, sera officiel dans les prochains jours», disposerait de plusieurs offres, notamment en Afrique et en Asie. «Son adjoint, Patrice Beaumelle (41 ans), quittera lui aussi le Maroc et ne devrait pas suivre Renard dans sa prochaine mission», indique-t-il.

Le Franco-bosniaque a déjà entrainé le Raja de Casablanca ayant, sous ses ordres, remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1997 et le titre de champion du Maroc en 1998. Du club Lille OSC au Paris SG, Vahid Halilhodzic a aussi été sélectionneur de plusieurs équipes nationales, dont la Côte d'Ivoire et l'Algérie.

L’ancien footballeur international entraîne, depuis le 2 octobre 2018, le FC Nantes mais la tension entre les deux parties serait à son paroxysme ces derniers jours.