Maroc : Les MRE face au gap de la communication gouvernementale et la réalité

A Aghbala n’ait Soukhmane (province Beni-Mellal Khénifra), une Marocaine vivant à l’étranger découvre avec stupeur des départements administratifs pratiquement «hors service» le jour du souk hebdomadaire. Sur son profil Twitter, Fatima Bartali fait part de sa grande surprise de voir qu’à 10h30, le personnel administratif de la collectivité locale est absent. «Les villageois alentours sont tous là pour les administrations», explique-t-elle en interpelant notamment le gouvernement et le Parlement.

«Ni le juge ni le secrétaire en charge des signatures et demandes de papiers ne sont là», explique-t-elle en décrivant une administration territoriale pleine de monde, des personnes fatiguées d’attendre et d’autres présents sur place depuis 8h. «C’est comme ça que vous voulez être représentés, M. le chef du gouvernement ? fustige-t-elle. Cette administration n’est-elle pas reliée et dépendante du ministère de l’Intérieur comme indiqué sur la devanture ? (…) Ici à Aghbala, nous en avons assez de tout cela. Je suis MRE, je n’ai pas le temps de passer sept jours ici. Je prévois deux jours pour tout régler.»

Lassée, Fatima Bartali raconte être finalement rentrée chez elle, soulignant qu’une personne de l’administration lui a expliqué que les fonctionnaires étaient en réunion à Beni-Mellal et contestant que la rencontre n’ait pas été précédée par un préavis à la population locale.